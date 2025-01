Nerdpool.it - Jurassic World Rebirth promette bene, ma deve cambiare un elemento per convincere davvero

Leggi su Nerdpool.it

, settimo capitolo della celebre saga diPark, è uno dei film più attesi del 2025. Nonostante l’entusiasmo che circonda questo nuovo capitolo, c’è un dettaglio che, se cambiato, potrebbe renderlo ancora più convincente. Il film segnerà un punto di svolta nella serie, introducendo un cast completamente nuovo composto da Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali. Questo cambio di rotta rappresenta un’opportunità per esplorare storie più fresche e lasciare alle spalle alcuni errori del passato.Secondo le prime informazioni,sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi diDominion. La trama ruoterà attorno a un gruppo di esperti incaricati di rintracciare gli ultimi dinosauri sopravvissuti per raccoglierne il DNA, con l’obiettivo di utilizzarlo per salvare vite umane.