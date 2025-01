Inter-news.it - Inter subito in campo dopo lo 0-4 di Lecce: due ancora assenti!

Leggi su Inter-news.it

L’si è allenata sotto la pioggia di Appiano Gentile all’indomani della partita vinta contro ilal Via del Mare.non in gruppo due giocatori.LAVORI –, testa al Monaco. L’non si ferma eaver battuto i salentini 4-0 al Via del Mare, i nerazzurri sono nuovamente ritornati ad allenarsi e lo hanno fatto sotto la pioggia di Appiano Gentile. La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato la preparazione della partita di Champions League contro i monegaschi allenati da Adolf Hutter. Si tratta dell’ottava e ultima partita della fase campionato. Ai nerazzurri basta praticamente un punto per ottenere la matematica certezza di accedere agli ottavi di finale direttamente e senza passare dagli spareggi di febbraio. Dall’allenamento non si sono visti in gruppodue giocatori.