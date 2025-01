Anteprima24.it - In Consiglio start alla fase 2, il sindaco Nargi: “Più forti di prima”

Tempo di lettura: 2 minutiDopo il tentativo “fallito” inconvocazione per l’abbandono delcomunale da parte dell’opposizione, stavolta si consuma definitivamente e ufficialmente il passaggio di consegne tra i consiglieri di maggioranza nominati assessori con i colleghi primi dei non eletti nelle rispettive liste che entrano in Aula.Si tratta dei non eletti delle liste “Davvero”, “Viva la libertà” e “SiAmo Avellino”, Michele Lombardi, Guido D’Avanzo, Luigi Scalzullo, Veronica Guerriero, Pasquale Nazzaro, Vincenzo Picariello e Carmine D’Alelio, tutti accolti dall’Aula con un applauso e le congratulazioni da parte delLaura.Quest’ultima nell’occasione ha rilanciato l’attività di Governo nel segno dell’unità e della coesione. “Oggi siamo piùdie ladue entra nel vivo.