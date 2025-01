Tpi.it - Il Conte di Montecristo: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Ildi: leQuesta sera, lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda lade Ildi, miniserie tv franco-italiana diretta da Bille August e scritta da Greg Latter e Sandro Petraglia. Adattamento dell’omonimo romanzo di Alexandre Dumas. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, Edmond fa arrivare a Parigi una schiava algerina di cui ha comprato la libertà: si tratta di Haydée, la figlia di Ali Pascha e la porta con sé al ballo organizzato nella villa di Mercedes e Fernand, perché la giovane gli confermi che sia lui l’uomo che anni prima ha tradito il sultano vendendola come schiava. Inoltre, ilha scoperto che la fortuna di Danglars è dovuta all’uso illecito di informazioni governative e decide di iniziare a lavorare per metterlo in difficoltà economiche.