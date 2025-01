Anteprima24.it - II° Dicearchia Taekwondo Open – Kiroughi Championship, pioggia di medaglie per gli allievi della Blue World di Teverola

Tempo di lettura: < 1 minutoNelle giornate di sabato 25 e domenica 26 gennaio, si è tenuto, presso il Palasport Giugliano in Campania di Via Campopannone, il II°, cui hanno preso parte giovani atletipalestradi, gareggiando nelle categorie Beginners – Children e Kids – Cadets. All’evento, organizzato dall’ASD Solaris Taewondo Academy, in collaborazione con comitato regionale Campania FITA, glirealtà teverolese, hanno conquistato oltre 10. Protagonisti Benedetta Barbato, Antonio Cristiano, Gianpaolo Marino, Pasquale Deponte, Carmine Affinito, Sophia Scaringia, Francesco Cocco, Antonio Improta, Carolina Affinito e Francesco Stella. “Ottenere questi risultati è stata una grande soddisfazione – ha affermato il Maestro Gaetano Caputo -.