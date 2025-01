Lanazione.it - Grande successo per gli allievi dell’Accademia di danza della Scala

Sold out e straordinarioper lo spettacolo degliScuola di Ballodel Teatro alladi Milano, titolo inauguralestagione didel Teatro del Giglio. Un pubblico con una nutritissima presenza di bambine e adolescenti, in gran parte, a loro volta, allieve ballerine, ha tributato ai giovani protagonisti sul palco una lunga serie di applausi a scena aperta, anche senza attendere la fine delle diverse esibizioni. La prima parteserata è stata riservata alla lunga suite “La strada“ di Mario Pistoni, ispirata al celebre film di Federico Fellini, sulle indimenticabili musiche di Nino Rota e alla quale ha partecipato, nel ruolo-cameo di Zampanò, anche il primo ballerino, Nick Zeni. Suggestive, struggenti e divertenti le coreografie, con una Gelsomina protagonista sulle punte e no, che ha esaltato la platea, in mezzo a un corpo di ballo impegnato in scene parallele mai di sfondo, assolutamente da seguire e apprezzare.