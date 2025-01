Ilfoglio.it - Fini: "Senza la svolta di Fiuggi Meloni non sarebbe a Palazzo Chigi"

"Ci sono dei momenti in cui la storia accelera. Valeva allora, con buona pace di chi diceva, dopo l'89, che la storia erata. Vale oggi.è semplicemente un'altra epoca". Lo dice Gianfrancoin un'intervista alla Stampa. Rilasciata proprio nel trentesimo anniversario del congresso che archiviò detivamente il fascismo nella storia della destra sociale. "La convinzione - ricorda l'ex presidente della Camera - maturò in ragione degli eventi, che aprivano scenari imprevedibili: il crollo del Muro metteva fine a un ordine mondiale bipolare Usa-U, in Italia il riflesso fu l'accelerazione della crisi della Prima Repubblica, che poi esplode su Tangentopoli. Andava colta l'occasione". "Non c'è dubbio che decisiva fu l'elezione diretta dei sindaci alle amministrative del '93. Era evidente che il voto a destra non era più in frigorifero, ma nessuno doveva pensare di vedersi quei voti restituiti", aggiungenel corso del colloquio.