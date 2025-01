Lopinionista.it - Dal 28 gennaio su RaiPlay il docufilm su Matteo Porru, il talentuoso ragazzo con gli occhi di un bambino

ROMA – Ventitré anni, pluripremiato autore di numerosi romanzi,e pieno di passioni con una tortuosissima storia di malattia e rinascita dietro l’ascesa e il successo. Dal 28suarriva “Matte”, unsull’intensa vita ditra sogno e paura, cielo e terra. Un racconto corale, arioso e intimo che intreccia le testimonianze di parenti, medici, amici, insegnanti di scuola e di volo per descrivere iloltre il prodigio, la speranza oltre il dolore, le stelle oltre il buio dei reparti doveè stato per anni ricoverato.«“Matte” è un intensoche fa emergere l’importanza della volontà, delle relazioni familiari e umane – commenta Maurizio Imbriale, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali – Una narrativa di grande impatto e di speranza che si sofferma sulla delicatezza dei gesti e dei sentimenti e arriva dritta al cuore del pubblico, per dimostrare che anche di fronte alle difficoltà si può spiccare il volo e abbracciare il successo della vita».