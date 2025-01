Formiche.net - Così Meloni rafforza la politica Indo-Mediterranea, ora spingere su Imec. Parla Talò

Una visione strategica chiara, che segna la volontà dell’esecutivo di rendere l’Italia protagonista in quella Regione. C’è molto di più di un accordo da dieci miliardi, che pure è piuttosto rilevante, nella visita del premier Giorgiain Arabia Saudita. È un mosaico geopolitico e l’ambasciatore Francesco Mariane hato sulle colonne di Formiche.net presentandone i tasselli (anche perché ha contribuito a iniziare a plasmarli).Il premier, nel marzo 2023, fece un’importante visita ad Abu Dhabi nel corso della quale vennero di fatto ristabiliti i rapporti con gli Emirati Arabi. Ora, un nuovo passo avanti in quella direzione?È importante fare riferimento a quella visita perché essa segna l’inizio di un percorso con una visione ampia e strutturata dei rapporti che l’Italia intende avere con una regione cruciale per noi e per gli equilibri globali.