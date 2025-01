Dilei.it - Chi è Mattia Fumagalli, maestro di sci e nuovo inquilino del Grande Fratello

Leggi su Dilei.it

è un famoso content creator, protagonista di diversi programmi tv tra cui Le Iene e Un contadino cerca moglie. Nel 2025 il giovane è stato scelto per essere uno degli inquilini della casa del. Oltre le esperienze televisive, il gieffino è undi scii da oltre dieci anni e, anche sul suo posto di lavoro, mostra tutta la sua esuberanza intrattenendo gli avventori delle piste non solo con le sue lezioni., la carrieraè nato nel 1986 a Valmadrera, quella che lui stesso definisce come una piccola città di provincia. Dalla biografia pubblicata sul suo sito personale, si evince che il concorrente del2024/2025 ha lasciato il paese natio a 18 anni per trasferirsi a Milano per motivi di studio, dove vive ancora adesso: “Nato nella bellissima cornice manzoniana del lago di Lecco.