Bio Bottle strizza l’occhio all’ambiente

PER SANT’ANNA sostenibilità, economia circolare e attenzionesono valori infusi nella mission aziendale fin dalla fondazione. L’accelerazione decisiva sulla strada del green avviene alla fine del 2008 e porta il nome di Bio, la prima bottiglia al mondo di acqua minerale da 1,5 litri rivolta al mass market confezionata in una bottiglia biodegradabile e compostabile, che non contiene nemmeno una goccia di petrolio. Con BioSant’Anna si è lanciata in una vera e propria rivoluzione del packaging, sfruttando le caratteristiche di un biopolimero che si ricava dalla naturale fermentazione degli zuccheri contenuti nelle piante. Oltre al risparmio di risorse non rinnovabili e all’abbattimento di emissioni in fase di produzione, i test di laboratorio effettuati sul prodotto hanno dimostrato che questo materiale garantisce all’acqua una conservazione che preserva al meglio le caratteristiche organolettiche.