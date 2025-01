Torino ha un malore mentre gioca a basket | morto un bambino di 9 anni

Leggi su Open.online

Tragedia adove undi 9oggi, sabato 25 gennaio, all’ospedale Regina Margherita a causa di una probabile emorragia cerebrale. Nicolò Cazzamani, questo il suo nome, residente a Torrazza Piemonte, ha accusato undurante un allenamento di miniin una palestra di Chivasso. Inizialmente trasportato all’ospedale cittadino per una Tac, il bimbo è stato poi trasferito d’urgenza al nosocomio del capoluogo piemontese dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Purtroppo il quadro clinico era ormai compromesso e il giovane paziente èquesta mattina. «Non ci sono parole per descrivere cosa stiamo provando in queste ore – lo ricorda attraverso i social la società Pallacanestro Chivasso – gli staff tecnici, dirigenziali, itori si stringono intorno ai genitori e alla famiglia di Nicolò.