Sui sogni sono state scritte frasi diventate poi aforismi da cui attingere molti spunti di riflessione e motivazione

Le teorie più recenti delle neuroscienze hanno dimostrato che sognare è fondamentale perché stimola i processi di assimilazione delle informazioni diurne, consolidando così memoria ed emozione e preparando il bagaglio necessario per superare momenti complessi nella realtà e risolvere i problemi.Insomma sognare aiuta a essere più pronti a quello che la realtà serba per noi. E non importa se al risveglio non li ricordiamo più, la loro funzione è comunque intatta. Ecco otto frasi sui sogni a cui ispirarsi.

"If you can dream it, you can do it. Se puoi sognarlo, puoi farlo"
Tom Fitzgerald, progettista della Disney

"Tutto ciò che puoi immaginare è reale"
Pablo Picasso

"Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte"
Edgar Allan Poe

"Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita così che la vita non divori i vostri sogni"
Antoine de Saint-Exupéry

"Per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere"
Michel Foucault

"Nell'ozio, nei sogni, la verità sommersa viene qualche volta a galla"
Virginia Woolf

"Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni"
William Shakespeare

"I sogni son desideri, di felicità"
Cenerentola