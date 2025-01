Santa Marinella incendio nella notte | Smart distrutta dalle fiamme

Leggi su Ilfaroonline.it

tarda serata di ieri, alle ore 23, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono stati allertati per unche ha coinvolto un’autovettura in via delle Dalie, a. Sul posto sono intervenuti prontamente gli uomini della caserma Bonifazi.UnaavvoltaAl loro arrivo, i Vigili del Fuoco si sono trovati di fronte a unacompletamente avvolta. La rapidità con cui l’si è esteso ha rappresentato una minaccia concreta per le abitazioni circostanti. Tuttavia, grazie alla tempestività dell’intervento, è stato possibile circoscrivere il rogo, evitando che leraggiungessero gli appartamenti situati nelle immediate vicinanze.Nessun ferito e indagini in corsoFortunatamente, non si sono registrati feriti a seguito dell’