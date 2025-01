Spazionapoli.it - Napoli, acquisto nelle ultime ore di mercato: quale sarà il colpo di Manna

Notizie Calcio– La dirigenza partenopea starebbe preparando unlast minute per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte: di chi si tratta Tra le notizie calciodi oggi, arrivano ancora novità legate al calcio. Gli azzurri sono riusciti a conquistare i 3 punti anche nella sfida contro la Juventus andata in scena ieri sera al Maradona, ma la rosa resta corta. Antonio Conte ha a disposizione un numero limitato di calciatori nella lotta Scudetto, che da calendario prevedrà ancora 16 partite.Non si potrà arrivare con la coperta così corta e con il rischio che si possa incappare in qualche passo falso per il mancato intervento durante questo calciodi gennaio. Ecco perché il direttore sportivo Giovannista cercando di accelerare i tempi e portare in azzurro un profilo che possa risultare un’arma in più da sfruttare fino alla fine della stagione.