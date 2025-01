Anteprima24.it - Motta: “La Juve bene nel primo tempo, poi abbiamo pagato la stanchezza”

di lettura: 2 minutiDeluso dalla prima sconfitta del campionato Thiagoche spiega come lantus “stasera ha giocato un ottimo, riuscendo ad abbassare la squadra avversarie, mi è piaciuto molto come ha funzionato giocare con la palla a terra. Nella ripresa non siamo più riusciti a giocarla così e uscire e loro prendevano il campo”.sottolinea che il doppio match settimanale pesa contro una squadra del valore del Napoli: “I motivi del calo nella ripresa sono tanti. Nella ripresa avevo chiesto di farela prima pressione e poi ricompattarsi per poter mantenere il ritmo – dichiara il tecnico bianconero – ma non siamo stati capaci di farlo contro un Napoli forte, che è alla sesta vittoria di fila qui al Maradona contro lantus. Nella ripresaanche dal punto di vista fisico contro un Napoli che ha tutta la settimana per prepararsi e nella ripresa è emersa questa differenza tra chi gioca tanto e chi no”.