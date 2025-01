Ilrestodelcarlino.it - L’inossidabile. Orchestra. Galbucci

Grande festa di compleanno nella loro grande tavernetta a Ponte Ospedaletto di Longiano per i 57 anni dell’Mirka e Mario. Sono i titolari dell’che dal 17 gennaio 1968 porta in giro per l’Italia e non solo la musica folkloristica romagnola. Tante apparizioni in decine di trasmissioni televisive dalla Rai a Mediaset. Poi la crisi del liscio, la fine di molte feste di piazza in estate, la chiusura di balere, dancing e locali da ballo portò ia ridurre l’organico. Oggi sono rimasti loro due, insieme sul palco e nella vita ed entrambi nominati Cavalieri al merito della Repubblica Italiana. Per tutta la vita hanno fatto musica e spettacoli e hanno inciso undici Lp e cd. Dicono Mirka e Mario: "Abbiamo ricevuto tantissime telefonate da amici, colleghili, anche da altre regioni.