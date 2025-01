Il papà di Sara Piffer | Perdono chi l’ha uccisa non vogliamo sommare disgrazia a disgrazia

Leggi su Dayitalianews.com

“Ho detto a chiche lo. Ho detto anche ai vigili che noi nonfare niente, nonsu”.Parla Lorenzo, padre della 19enne investita evenerdì scorso intorno alle 11 del mattino lungo via Cesare Battisti:, giovane promessa del ciclismo, assieme al fratello, si stava allenando in bici quando un’auto guidata da un 70enne del postoinvestita in pieno.Ildi Lorenzo“È stato grazie a mio figlio Christian. Mi sono avvicinato a lui, mi ha abbracciato e mi ha detto:. Ti prego, perdonalo, perché penso soffra anche lui in questo momento”. Queste sono state le parole di Lorenzo, il padre di, la ragazza 19enne promessa del ciclismo morta dopo essere stata travolta da un’auto in transito venerdì scorso mentre si trovava sulla sua bicicletta nel territorio del comune di Mezzocorona, in provincia di Trento, mentre si allenava assieme a suo fratello.