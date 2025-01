Il Bisonte Firenze inizia contro Cuneo la volata per la salvezza

Leggi su Corrieretoscano.it

– Comincia la lungaper Il, che nelle ultime sette partite di campionato dovrà affrontare tutte e quattro le squadre con cui si gioca la permanenza nella massima categoria: si parte il 26 gennaio alle 17, quando a Palazzo Wanny arriverà la Honda Olivero– che ha gli stessi punti delle bisontine – per la ventesima giornata della serie A1 Tigotà, e sarà l’unico sdiretto da giocare in casa, visto che quelliRoma, Perugia e Talmassons andranno in scena in trasferta. Una sfida da non sbagliare quindi per la squadra di coach Bendandi, che dopo cinque ko di fila – sia in totale che a Palazzo Wanny – deve provare a portarsi a casa i tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione (al momento distante una sola lunghezza) e al contempo per staccare una delle dirette concorrenti per la