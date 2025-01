Ilfattoquotidiano.it - Gratteri sul Nove: “Per la prima volta assente all’apertura dell’anno giudiziario. Da Nordio parole offensive. La sua riforma non tutela i deboli”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“E’ lache non vado all’inaugurazione, ma non me la sono sentita perché in questi giorni sono state dette cose molto pesanti, moltoe molto gravi contro la magistratura. Oggi si stanno facendo riforme pesanti, riforme che nulla hanno a che vedere con i bisogni della gente e con i bisogni delle parti offese e dei. Si stanno facendo riforme che non servono”. Così il procuratore capo del Tribunale di Napoli Nicola, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha motivato la decisione di non presentarsi a Napoli, nella sede in cui ha parlato il ministro della Giustizia Carlo, in mezzo alle proteste di gran parte dei magistrati che in tutta Italia hanno abbandonato le aule e mostrato la Costituzione contro lavoluta dal governo Meloni.