Bergamonews.it - Giorno della Memoria, Magistrati: “Bisogna opporsi a tutte le forme di odio e intolleranza”

Leggi su Bergamonews.it

Pubblichiamo una riflessione di Mauro, presidente dell’Anpi provinciale di Bergamo, che illustra il significato del.Questa ricorrenza, che invita a riflettere sull’orroreShoah e delle deportazioni naziste, ponte diversi interrogativi sul presente e sul futuro.Il, celebrato ogni anno il 27 gennaio, è una ricorrenza fondamentale per riflettere sullastorica legata alle atrocità compiute in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, quando milioni di ebrei, prigionieri politici, Rom e Sinti, disabili e altri gruppi ritenuti “indesiderabili” dal regime nazista furono sterminati nei campi di concentramento e di sterminio. La scelta del 27 gennaio non è casuale: è la data in cui, nel 1945, 80 anni fa, le truppe sovietiche liberarono il campo di Auschwitz, uno dei luoghi simboloShoah.