Giocare è sinonimo di immaturità? L’approfondimento con Danyla De Vincentiis

Quest’oggi torniamo ad ospitare su ItaliaSera.it gli approfondimenti della psicologa e parent coachDe. Come ogni settimana, infatti, l’esperta è intervenuta sulle frequenze di Radio Roma News per la rubrica “L’angolo del Parent Coach” e nell’ultima puntata trasmessa sul canale 14 nella trasmissione “A Casa di Amici” condotta da Giulia Capobianco la psicologa ha approfondito l’argomento del gioco.In età adulta si tende a considerare il gioco come qualcosa di superfluo o da lasciare dietro di sè. In realtà,, nel senso più ampio del termine, è un’attività fondamentale non solo per i più piccoli. Tutto il contrario.Come affermato dalla dottoressaDe: “Il gioco riguarda tutta la nostra vita, nelle varie fasi di essa – e in questa – vediamo come il gioco cambia aspetto e faccia, da quando siamo bambini, a quando siamo adulti.