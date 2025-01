Inter-news.it - Frattesi torna titolare! Non l’unico cambio a centrocampo per l’Inter – CdS

si appresta a scendere in campo al Via del Mare contro il Lecce, in una sfida valida per la 22ª giornata della Serie A. Simone Inzaghi sembra intenzionato a operare alcune modifiche nella formazione, senza però stravolgere completamente l’assetto della squadra. Si rivede, ma come specificato dal Corriere dello Sport non saràdi formazione. ALTRE ROTAZIONI – La trasferta salentina, in programma oggi alle 18:00, arriva in un momento cruciale della stagione, compressa tra due sfide decisive in Champions League: quella giocata a Praga pochi giorni fa e il ritorno in casa, mercoledì prossimo, contro il Monaco. Inzaghi sembra intenzionato a operare alcune modifiche nella formazione. Una delle principali novità riguarda la difesa. Matteo Darmian è in pole position per una maglia danel ruolo di braccetto destro della retroguardia a tre, prendendo il posto di Benjamin Pavard, che potrebbe riposare in vista degli impegni europei.