Fanno esplodere il bancomat ma scappano a mani vuote

Un botto fortissimo alle 4 di mattina, che ha svegliato un intero quartiere. È successo ieri in via Armstrong a Paderno Dugnano. Una banda di ladri ha tentato un assalto allo sportellodella Bcc di Carate Brianza. Un colpo non riuscito: i malviventi non sono infatti riusciti ad asportare la cassaforte. Probabilmente, per causare l’esplosione, è stata usata la tecnica del gas iniettato nelle fessure della cassa automatica. Quando ha capito che non avrebbero potuto portar via il bottino, il gruppo di banditi si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri, oltre al nucleo investigativo dei militari di Milano. In queste ore le forze dell’ordine dovranno controllare le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’istituto di credito, per cercare di ricostruire l’accaduto e recuperare informazioni utili per identificare e dare la caccia ai malviventi.