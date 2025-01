Thesocialpost.it - “È lui”. Gabriele scomparso da cinque giorni: la notizia è appena arrivata

Zamparini è stato rintracciato dopo quattrodi intense ricerche. È in buona salute ed è tornato a casa nella notte di domenica 26 gennaio. Si era allontanato da Monterosi tra il 20 e il 21 gennaio 2025, facendo perdere le proprie tracce. Le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto le forze dell’ordine, la protezione civile e i vigili del fuoco, hanno incluso perlustrazioni nei dintorni del Lago di Monterosi.Leggi anche: Neve e pioggia in arrivo sull’Italia: ondata di maltempo, ecco in quali regioniFortunatamente, la situazione si è risolta nel migliore dei modi. La famiglia era molto preoccupata per la sua prolungata assenza e per l’impossibilità di contattarlo. Il suo camion era stato trovatofa con le chiavi ancora nel blocchetto, ma dinon c’erano notizie.