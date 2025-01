Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 17-23 gennaio: Nerissima Serpe, Papa V e Fritu entrano direttamente al primo posto

Ladella settimana numero quattro del 2025 vede protagonisti del rap dominare il podio, nel quale figurano composta daV e, Guè e Bad Bunny.Unica artista donna in top ten è Anna, che scende dalla #9 alla #10 con il suod’esordio Vera Baddie certificato tre volte disco di platino: perde una posizione anche Tony Boy con Going Hard 3, che troviamo alla #9. Un gradino più in alto c’è Lazza con il suo quarto lavoro in studio, Locura: arrivato a due anni di distanza da Sirio, il nuovodel rapper meneghino è stato anticipato da un concerto, Locura Opera 1 tenutosi al Piazzale Angelo Moratti a Milano, nel corso del quale ha presentato brani inediti, raggiunto sul palco da Ghali e Sfera Ebbasta. Scendono alla #7, i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World, certificato disco d’oro dal quale sono stati estratti i singoli Romantico Ma Muori ed Islanda.