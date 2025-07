Sinner divertito | Ho scommesso con Cahill prima della finale con Alcaraz Lui ha perso ora decido io

Jannik Sinner dopo la vittoria in finale a Wimbledon contro Alcaraz ha rivelato di aver fatto una scommessa con coach Cahill sul suo futuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - cahill - finale - alcaraz

Ansia Sinner: c’è l’annuncio di Cahill dopo il problema al gomito - Preoccupano le condizioni di Jannik Sinner dopo il problema al gomito accusato contro Dimitrov: le parole di Cahill.

Darren Cahill presente sugli spalti nella sfida tra Navone e Cinà a Roma: il coach di Sinner a prendere appunti - Si prendono appunti. Come condiviso su X dal collega del Corriere dello Sport, Lorenzo Ercoli, la sfida tra Mariano Navone e Federico Cinà, valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2025, è stata osservata anche da chi ha un certo interesse in ottica Jannik Sinner.

“Lasci gli italiani da soli 5 minuti e…”: Cahill pubblica il video di Sinner che si scatena a calcio in corridoio durante l’attesa per pioggia - La pioggia si è abbattuta sugli Internazionali d’Italia, comportando uno stop momentaneo alle partite in programma.

Cahill svela le uniche 3 parole che ha detto a Sinner in spogliatoio prima della finale con Alcaraz Vai su X

Fiato sospeso per Sinner, Alcaraz in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 dopo la botta al gomito annulla l'allenamento, Cahill: 'Starà bene' #ANSA Vai su Facebook

Cahill svela le uniche 3 parole che ha detto a Sinner in spogliatoio prima della finale con Alcaraz; La frase di Cahill accende la finale tra Sinner e Alcaraz: Con Jannik abbiamo lavorato su un colpo...; Cahill: Sinner e Alcaraz incredibili. Con Jannik lavoriamo perché diventi eccellente.

Sinner e il trionfo a Wimbledon: "Ho vinto una scommessa con Cahill e ora.." - Il trionfo dell'azzurro nello Slam londinese, con la vittoria contro lo spagnolo Carlos Alcaraz in finale, potrebbe cambiare ... Da msn.com

Cahill svela le uniche 3 parole che ha detto a Sinner in spogliatoio prima della finale con Alcaraz - Darren Cahill prima della finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz ha parlato di quello che avrebbe dovuto fare Jannik e degli ultimi consigli ... Come scrive fanpage.it