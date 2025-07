Sparatoria in una chiesa negli Usa | 2 morti

Roma, 13 luglio 2025 – Una donna di 72 anni e una di 32 anni sono state uccise in una sparatoria presso la Richmond Road Baptist Church a Lexington, Kentucky, hanno riferito le autorità. Il sospettato si è rifugiato nella chiesa, dove anche altri due uomini sono stati colpiti e feriti, dopo aver sparato a un agente della polizia statale vicino all'aeroporto di Blue Grass, ha riferito la polizia. Secondo una prima ricostruzione, il sospettato ha sparato a un agente su Terminal Drive vicino all'aeroporto ed è fuggito dalla scena prima di finire alla Richmond Road Baptist Church, ha spiegato la Polizia di Stato del Kentucky e il Dipartimento di Polizia di Lexington in alcuni post su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sparatoria in una chiesa negli Usa: 2 morti

