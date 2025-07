Nuovo captain america | la forza incomparabile e il suo grande difetto

Il ruolo di Capitano America rappresenta uno dei simboli più iconici e duraturi nel panorama dei fumetti, incarnando valori di eroismo incrollabile e libertà . L’arrivo di un nuovo personaggio in questa veste genera sempre grande interesse tra i fan, poiché porta con sé nuove interpretazioni e sfide legate a una legacy storica. La recente pubblicazione di Captain America #1, scritto da Chip Zdarsky con illustrazioni di Valerio Schiti, introduce un nuovo protagonista: David Colton. Questa figura si presenta come un clone quasi perfetto del primo Capitan America, Steve Rogers, ma con caratteristiche che sollevano interrogativi sulla sua reale natura e sulle sue intenzioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo captain america: la forza incomparabile e il suo grande difetto

