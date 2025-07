Mondiale Club | trionfa Chelsea Psg battuto 3-0 in finale

Torino, 13 lug. (LaPresse) – Il Chelsea batte il favorito Psg campione d’Europa e vince la prima edizione del Mondiale per Club. La formazione di Enzo Maresca si è imposta per 3-0 nella finale disputata al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, sotto gli occhi del presidente Donald Trump. I londinesi chiudono la pratica già nel primo tempo, grazie alla doppietta di Palmer (22? e 30?), che poi serve l’assist a Joao Pedro per la terza rete (43?). Il Psg chiude in dieci uomini per l’espulsione nel finale di Joao Neves. Finale a nervi tesi, con una rissa in mezzo al campo che vede coinvolto anche il tecnico dei parigini Luis Enrique. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale Club: trionfa Chelsea, Psg battuto 3-0 in finale

