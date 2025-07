Chelsea PSG 3-0 | Maresca e i Blues conquistano il Mondiale per Club! Schiantati i campioni d’Europa | Palmer mattatore della serata!

Chelsea PSG, i Blues si laureano campioni del mondo: uno scatenato Palmer manda l’ex Juve Maresca in delirio!. Il Chelsea ha vinto il Mondiale per Club, battendo il PSG con un clamoroso 3-0 nella finale giocata al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Una vittoria inattesa, che ha sorpreso tutti, considerando le recenti prestazioni straordinarie dei parigini, ma che è stata merito di un’interpretazione tattica impeccabile dell’allenatore Enzo Maresca, ex Juve. Enzo Maresca, da cacciato a campione. Un percorso che ha visto Maresca partire da una situazione difficile: cacciato a sua volta dal Parma pochi mesi dopo il suo arrivo, l’allenatore ex assistente di Pep Guardiola ha saputo risorgere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chelsea PSG 3-0: Maresca e i Blues conquistano il Mondiale per Club! Schiantati i campioni d’Europa: Palmer mattatore della serata!

Calciomercato Estero, al Chelsea non basta solo Jackson. Maresca annuncia: «Serve più concorrenza? Al 100%» - Calciomercato Estero, al Chelsea non basta solo Jackson. Maresca annuncia: «Cercheremo un altro centrocavanti in estate» Nella conferenza con i media, Enzo Maresca, tecnico italiano del Chelsea, ha risposto alla domanda relativa alla crescita di Jackson punta dei Blues, allundendo anche quali potranno essere le mosse di calciomercato del club.

Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006 - Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006 Sarà il classe 2006 Tyrique George a sostituire lo squalificato Jackson come punta centrale nel Chelsea.

Maresca, il Chelsea se lo coccola per la sua poca esperienza. Con Pochettino il club non fu così benevolo (Telegraph) - Il Chelsea ha vinto tutte e cinque le ultime partite della scorsa stagione conquistando il sesto posto in Premier League e qualificandosi per la Conference League sotto la guida di Mauricio Pochettino.

