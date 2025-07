Paolo Jannacci Martina Attili e molto altro per la 28a edizione di Voci per la libertà

ROVIGO – “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”, lo storico festival che unisce musica e diritti umani, festeggerà nella sua 28a edizione, dal 18 al 20 luglio a Rovigo, i 50 anni di Amnesty International Italia. Lo farà con importanti ospiti come Paolo Jannacci, Martina Atttili e Statuto, con le semifinali e finali del Premio Amnesty nella sezione emergenti e con numerose iniziative collaterali. Saranno tre fitte giornate, anticipate da altri appuntamenti a partire da lunedì 14, a costituire la Settimana dei diritti umani, manifestazione distribuita in vari luoghi della città tutti i giorni dal pomeriggio alla sera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Paolo Jannacci, Martina Attili e molto altro per la 28a edizione di “Voci per la libertà”

In questa notizia si parla di: edizione - voci - libertà - paolo

Annunciati i primi nomi in programma per la III edizione di “A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia” - ph credits Luciano Pascali TRAPANI – “Una line up pop e di qualità, con artisti di diversa provenienza e formazione, in un’entusiasmante miscela di linguaggi espressivi e generi musicali, per rivolgersi a un pubblico più ampio e trasversale possibile, tenendo insieme i meno giovani e le nuove generazioni.

"Voci di donna" – Incontri di letteratura al femminile | 2ª edizione - "Voci di donna" – Incontri di letteratura al femminile | 2ª edizione Da mercoledì 28 maggio a mercoledì 11 giugno, tre appuntamenti presso la Biblioteca Multimediale Comunale di Farra di Soligo.

Carola torna a “Voci dal Mediterraneo” 2025: emozioni, cover d’autore e un inedito per la nuova edizione del festival a Pantelleria - L’artista emergente Carola torna sul palco del Festival Internazionale “Voci dal Mediterraneo”, in programma a Pantelleria dal 24 al 27 luglio 2025, con rinnovata emozione e tante novità.

ROVIGO-“Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”, lo storico festival che unisce musica e diritti umani, festeggerà nella sua 28a edizione, dal 18 al 20 luglio a Rovigo, i 50 anni di Amnesty International Italia... Vai su Facebook

#LeoneXIV: La storia di Pietro e Paolo ci insegna che la comunione a cui il Signore ci chiama è un’armonia di voci e di volti e non cancella la libertà di ognuno. #SantiPietroePaolo Vai su X

Paolo Jannacci, Martina Attili e molto altro per la 28a edizione di “Voci per la libertà”; Musica e diritti umani a Rovigo con Voci per la Libertà; A Rovigo ‘Voci per la libertà’ festeggia i 50 anni di Amnesty.