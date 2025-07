Pagelle Chelsea PSG | i Top e i Flop del match del Mondiale per club

Pagelle Chelsea PSG: i Top e i Flop del match valido per la finale del Mondiale per Club 2025 Pagelle Chelsea PSG: i Top e i Flop del match, valido per la finale del Mondiale per Club. Una lezione di calcio, una notte di perfezione che vale il tetto del mondo. Il Chelsea di Enzo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Chelsea PSG: i Top e i Flop del match del Mondiale per club

In questa notizia si parla di: chelsea - pagelle - flop - match

Betis-Chelsea, le pagelle di CM: Isco eterno, Natan malissimo. Fernandez leader totale, Palmer man of the match - Betis-Chelsea 1-4 BETIS Adrian 5,5: attento in uscita e ad accorciare il campo sui lanci lunghi in ripartenza degli avversari.

Betis-Chelsea, le pagelle di CM: Isco eterno, Natan malissimo. Fernandez leader totale, Palmer man of the match | Primapagina - 2025-05-28 23:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

Flamengo-Chelsea, le pagelle: Henrique da 8, cambia la partita. Disastro Cucurella, 5 - Voto 7 a Gerson: impalpabile nel primo tempo, super nella ripresa. Tra gli inglesi si salva solo Neto

#PSGRealMadrid termina con un rotondo 4-0! La finale del #MondialeperClub sarà #PSGChelsea ? Le due squadre vanno a caccia del titolo, dove ad attenderli c’è già la Coppa Domanda secca: chi vincerà? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU CALCION Vai su Facebook

Pagelle di Chelsea-Psg 3-0: Cole Palmer e Joao Pedro tingono il mondo di Blues. Che crollo per i francesi; Juve-Chelsea 1-0, pagelle: Chiesa fantastico, Lukaku flop; Pagelle di Fluminense-Chelsea 0-2: Joao Pedro dà spettacolo ma non esulta. Thiago Silva non basta.

Pagelle Chelsea PSG: i Top e i Flop del match del Mondiale per club - Pagelle Chelsea PSG: i Top e i Flop del match, valido per la finale del Mondiale per Club. calcionews24.com scrive

Pagelle di Chelsea-Psg 3-0: Cole Palmer e Joao Pedro tingono il mondo di Blues. Che crollo per i francesi - 0 i top e flop del match: trofeo ai londinesi trascinati da un superlativo Cole Palmer. Come scrive sport.virgilio.it