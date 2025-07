Mondiale per Club il Chelsea si laurea campione! Vittoria per 3-0 sul Psg e inglesi sul tetto del mondo

. Contro ogni pronostico, il Chelsea domina il Paris Saint-Germain nella finalissima del Mondiale per Club 2025, portando a casa un convincente 3-0 grazie a una straordinaria prestazione del suo talento più brillante, Cole Palmer. È proprio lui a decidere la sfida con una doppietta spettacolare nel primo tempo, trascinando i Blues verso il successo più importante della stagione. Al MetLife Stadium di East Rutherford, il primo squillo arriva subito con un’azione personale di Palmer: un “rigore in movimento” che termina di poco a lato, con Donnarumma immobile a guardare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, il Chelsea si laurea campione! Vittoria per 3-0 sul Psg e inglesi sul tetto del mondo

In questa notizia si parla di: club - chelsea - mondiale - laurea

Palmeiras vs Chelsea – Best Club World Cup gratuiti e siti di scommesse - 2025-07-04 21:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. In vista di Palmeiras che affronta il Chelsea nei quarti di finale della Coppa del Mondo del Club FIFA, noi a 101Greatgoals abbiamo compilato un elenco dei migliori siti di scommesse nel Regno Unito e promozioni di scommesse gratuite per i clienti per la prima volta! Per essere coinvolto nelle migliori offerte di scommesse nel Regno Unito in vista di questo entusiasmante gioco internazionale, fai semplicemente clic sull’affare che ti piace di più l’aspetto di seguito, segui le istruzioni sullo schermo e inizia oggi! Più di 18 gioco d’azzardo possono essere avvincenti.

Renato Veiga Juve (Gazzetta), club al lavoro per la conferma del portoghese: previsti contatti con il Chelsea. Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Renato Veiga Juve (Gazzetta dello Sport), club bianconero al lavoro per la conferma del portoghese: previsti contatti con il Chelsea.

Chelsea vs PSG, Finale Mondiale per Club 2025: Pronostico e Dove Vederla in TV. - La finale del nuovo Mondiale per Club FIFA 2025 è arrivata: questa sera, domenica 13 luglio, alle ore 21:00 italiane, Chelsea e Paris Saint-Germain si sfideranno al MetLife Stadium di New York per il titolo di campioni del mondo.

FIFA Club World Cup Il Chelsea Football Club si aggiudica la semifinale del Mondiale per Club, dopo aver battuto 2-1 il Palmeiras nella sfida di questa notte. Avanti i Blues nel primo tempo dopo il gol di Cole Palmer. Ad inizio ripresa il pari del club brasiliano c Vai su Facebook

Finale Chelsea – PSG 3-0, inglesi campioni del mondo; Pagelle di Chelsea-Psg 3-0: Cole Palmer e Joao Pedro tingono il mondo di Blues. Che crollo per i francesi; Classifica marcatori Mondiale per Club Fifa 2025.

Mondiale per Club, il Chelsea si laurea campione: Psg sconfitto 3-0 - 0 il Chelsea spazza via il Psg vincendo il Mondiale per Club: splendide le reti di Palmer (doppietta) e Joao Pedro, nel finale espluso Joao Neves per condotta violenta ... Come scrive msn.com

Mondiale per Club, trionfa il Chelsea di Enzo Maresca: 3-0 al PSG - I Blues vincono il loro secondo trofeo stagionale, dopo la Conference League. Riporta tg24.sky.it