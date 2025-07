Nintendo Switch 2 Nintendo vuole sapere l’opinione degli utenti sulle schede con chiave di gioco

Nintendo ha chiesto agli utenti la l oro opinione sul controverso tema delle schede con chiave di gioco per Nintendo Switch 2, un nuovo formato ibrido che ha generato discussioni accese tra appassionati e sviluppatori. Attraverso un sondaggio distribuito – al momento – esclusivamente in Giappone, la casa di Kyoto vuole conoscere l’opinione diretta degli utenti su queste particolari cartucce, che non contengono il gioco in sé ma soltanto una licenza digitale (key). Il contenuto deve poi essere scaricato dalla rete per poter giocare, rendendo obbligatoria la connessione e lo spazio sulla memoria interna o su una microSD Express. 🔗 Leggi su Game-experience.it

