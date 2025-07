Nubifragio in Italia ospedale allagato | Strutture che non reggono nemmeno un acquazzone

È bastato un violento nubifragio sul litorale romano per trasformare l' ospedale Grassi di Ostia in una trappola d'acqua. Nel tardo pomeriggio, dopo l'arrivo improvviso della bomba d'acqua, le immagini dell' allagamento nel reparto di Medicina hanno cominciato a circolare sui social, tra video virali e commenti indignati. Il caso è subito diventato politico. A intervenire è stata Emanuela Droghei, consigliera regionale del Partito Democratico, che ha puntato il dito contro l'amministrazione regionale e il presidente Francesco Rocca, titolare della delega alla sanità . "Il video che circola in queste ore – ha dichiarato – è drammatico: pazienti, operatori sanitari e cittadini sono in strutture che non reggono nemmeno un acquazzone estivo.

In questa notizia si parla di: nubifragio - ospedale - italia - allagato

Tenta di ripararsi dal nubifragio correndo al supermercato, cade e finisce in ospedale - ANCONA – Il nubifragio con forte vento che ha colpito Ancona nel tardo pomeriggio di oggi ha mandato nel panico molte persone, tra cui un uomo di 55 anni finito addirittura al pronto soccorso di Torrette.

Nubifragio, paura e allagamenti: crolla controsoffitto dell’ospedale di Vignola - Vignola (Modena), 6 luglio 2025 – Una ventina di minuti di pioggia battente, scatenatasi nel primo pomeriggio di ieri anche a Vignola e Savignano, hanno fatto in tempo a provocare il crollo di un controsoffitto all’ospedale di Vignola, l’esondazione del Rio Merdone a Savignano e l’allagamento di diversi garange e scantinati, con diverse chiamate di soccorso ai vigili del fuoco.

Nubifragio a Milano, due operai in ospedale: feriti da rami mentre potavano alberi pericolanti - Milano, 7 luglio 2025 – Violenta ondata di maltempo in Lombardia. A Milano in momento più critico è stato nel pomeriggio di ieri, domenica 6 luglio, in particolare tra le 17.

