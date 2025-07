Carlos Alcaraz | La rivalità con Sinner? Nessuno si sfida come noi Ha imparato dal Roland Garros

Carlos Alcaraz si è soffermato a lungo sulla rivalità con Jannik Sinner durante la conferenza stampa che ha fatto seguito alla finale di Wimbledon, persa dallo spagnolo contro il numero 1 del mondo: “Prima di tutto, sono davvero felice di avere questa rivalità con lui. Penso che sia fantastico per noi e anche per il tennis. Ogni volta che giochiamo uno contro l’altro, il nostro livello è davvero altissimo. Penso che non si veda spesso un livello così, a dirla tutta. Non vedo altri giocatori affrontarsi tra loro con il livello che raggiungiamo noi quando ci sfidiamo. Penso, come ho già detto tante volte, che questa rivalità stia diventando sempre più bella. 🔗 Leggi su Oasport.it

