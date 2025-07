Inghilterra 6-1 Galles – Risultato del rapporto e obiettivi come leonesse Spot in Euro 2025 Knockouts

2025-07-13 23:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Inghilterra ha prodotto una scintillante performance attaccante per sconfiggere il Galles 6-1 e prenotare il loro posto negli euro 2025 knockout. Una penalità della Georgia Stanway ha aperto le porte all’inizio e le leonesse non hanno mai guardato indietro, segnando sei gol da sei giocatori diversi in una performance dominante. I padroni di casa danno il tono dal fischio di apertura, affermando il controllo e spostando la palla con fiducia. Stanway ha guadagnato e ha convertito un rigore al 13 ° minuto dopo essere stata sporca da Carrie Jones. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

