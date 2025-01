Lanazione.it - Caso Osama al-Masri. Il governo, che figura

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 gennaio 2025 – Le Pecore Elettriche non amano il tono e il registro linguistico dell’indignazione, ma stavolta è necessaria un’eccezione: è incredibile la vicenda della scarcerazione del capo della polizia giudiziaria libica nonché del famigerato carcere di Mitiga, a Tripoli,al-. Non è ancora chiaro che cosa ci facesse a Torino, dove al-– accusato dalla Corte Penale Internazionale, fra le altre cose, di torture e violenza sessuale – era stato tratto in arresto, ma è chiaro che la sua liberazione è avvenuta per un mancato intervento delitaliano. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non ha risposto alla Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma, che aveva rilevato un’anomalia nell’incarcerazione di al-. La polizia infatti di sua iniziativa non avrebbe potuto arrestare l’uomo accusato di essere un torturatore ma soltanto dopo l’autorizzazione del ministro della Giustizia, al quale si sarebbero dovuti rivolgere i magistrati della Corte Penale Internazionale.