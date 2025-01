Atletica Alà dei Sardi | Battocletti domina il cross

Leggi su Sportface.it

Nadia vince ancora. L'argento olimpico dei 10.000 metri si impone nel di Alà dei, appena venti giorni dopo il trionfo nel Campaccio di San Giorgio su Legnano. L'atleta italiana ha percorso i sei chilometri alle pendici del Monte Acuto in 20:17, correndo la seconda metà della prova in solitaria. La seconda classificata è Marta Forero, che ha raggiunto il traguardo con mezzo minuto di ritardo sulla vincitrice, firmando un crono di 20:48. L'argento continentale Under 23 si era aggiudicata la scorsa edizione. A completare il podio è l'ungherese Lilla Bohm, autrice di un 20:58. Quarta piazza per Micheline Niyomahoro dal Burundi, mentre chiude la top cinque Sara Nestola, che ha raggiunto il traguardo in 21:12. Settima posizione per Linda Palumbo in 21:28. "Felice di essere qui – commenta Nadia dopo la vittoria – ed è bello vedere tantissimi spettatori a fare il tifo.