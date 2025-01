Zonawrestling.net - WWE: Omos rinuncia al GHC Tag Title e annuncia il suo ritorno nella promotion

sta per tornare sulla scena WWE, quasi due anni dopo il suo ultimo incontro televisivo in singolo. All’ultimo evento organizzato da Pro Wrestling NOAH,e Jack Morris hanno mantenuto il GHC Tag Team Championship. Dopo l’incontro, però, ha ceduto il titolo a Daga. IlCondividendo i suoi piani futuri, il nigeriano ha rivelato che per il momento lascerà laper tornare alla WWE.e Morris hanno conquistato i titoli all’inizio di gennaio, rendendo l’africano il primo talento del main roster WWE a vincere la cintura NOAH. Durante il suo regno,è rimasto in Giappone, dove ha imparato molto sulla cultura e sulla cucina. Per la cronaca, il suocompagnia avverrà quasi due anni dopo il suo ultimo incontro in singolo in TV. Quel match avvenne a Backlash 2023, dove fu sconfitto da Seth Rollins.