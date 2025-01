Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: bianconeri ko a Napoli, cade l’imbattibilità in Serie A, parla Thiago Motta

di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Table of Contents– 25 gennaio 2025– 24 gennaio 2025– 23 gennaio 2025– 22 gennaio 2025– 25 gennaio 2025a Dazn: «Dispiaciuto per la sconfitta,primo non per caso. Ecco perchè oggi abbiamo perso»Ore 20.30 –, allenatore della, hato così ai microfoni di Dazn dopo il match diA contro ilancheinA: la striscia positiva si ferma al Maradona.