Terremoto di magnitudo 2.8 nel Catanese: scossa a Paternò senza danni segnalati

Undi2.8 è stato registrato dagli strumenti dell’Ingv nella serata di ieri, alle 23:02, a 3 km a Nordest di, in provincia di Catania. L’evento sismico si è verificato a una profondità di 8 chilometri.Laè stata avvertita dalla popolazione locale, ma al momento non si segnalanoa persone o cose. Le autorità rimangono comunque in allerta per monitorare eventuali sviluppi.L'articolodi2.8 nelproviene da The Social Post.