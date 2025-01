Quotidiano.net - Serie A: Napoli-Juventus 2-1

Ilbatte in rimonta laal Maradona, continuando la sua corsa in vetta al campionato. E' la squadra bianconera a portarsi in vantaggio nel finale del primo tempo, con la rete del nuovo arrivato, e subito titolare, Kolo Muani. Gli azzurri rispondono nella ripresa, con Anguissa che firma l'1-1 e Lukaku a segno su rigore concesso per un fallo di Locatelli su McTominay. Per la Juve è la prima sconfitta sella stagione inA.