Neonata rapita in clinica. La finta mamma: idea mia. Il marito subito scarcerato

Rosa Vespa avrebbe raggirato per nove mesi il, Moses Omogo Chidiebere detto ‘Aqua’. Per un tempo così lungo, la donna, architetto di 51 anni, avrebbe ingannato il compagno, 43 anni, meccanico gruista di origine nigeriane, facendogli credere di essere incinta, di portare avanti la gravidanza e addirittura di aver partorito, mettendogli davanti un falso certificato di dimissioni ospedaliere. Ci sono anche delle foto che ritraggono Moses mentre bacia la pancia della moglie. "Sono stata prigioniera di una bugia", ha detto lei sconsolata. Una ricostruzione che ha dell’incredibile, ma che allontanerebbe il dolo dalle spalle dell’uomo. Una trama da film che ha convinto il procuratore di Cosenza, Antonio Bruno Tridico, a chiedere la scarcerazione di Moses, al termine dell’interrogatorio di garanzia di 4 ore, lasciando Rosa in carcere.