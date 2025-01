Notizie.com - L’Everest non è la vetta più alta al mondo: sono state scoperte due montagne 100 volte più grandi!

No,– con i suoi oltre 8800 metri – non è lapiùal: esistonoalte circa 1000 chilometri!non è lapiùaldue100più! – notizie.comPer decenni, il Monte Everest ha rappresentato il simbolo dell’impresa umana, la sfida estrema per alpinisti provenienti da ogni angolo del globo. Con i suoi 8.848 metri di altezza, è stato considerato il punto più elevato della Terra, un traguardo ambito e un sogno per molti. Tuttavia, una recente scoperta scientifica sta ridefinendo completamente i nostri parametri di “altezza” e “profondità”, rivelando l’esistenza di due giganteschesotterranee che superanodi ben 100.Dove si trovano queste formazioni geologiche alte circa 1000 chilometri?Queste straordinarie formazioni geologiche, note come “Large Low-Shear-Velocity Provinces” (LLSVPs), si celano a circa 1.