Quotidiano.net - Le quattro soldatesse rilasciate da Hamas tornano in Israele dopo 477 giorni di prigionia

Ledasono in, come mostrano le immagini trasmesse dalle tv. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag sono tornate nel loro Paese477dia Gaza. Lerapite sono tornate nel loro Paeseessere state consegnate all'Idf dalla Croce Rossa, che le ha trasportate sulle jeepla loro liberazione in piazza a Gaza City dove i miliziani dihanno allestito una breve cerimonia:la sigla di alcuni documenti da parte di un rappresentante della Croce Rossa e uno del gruppo palestinese, lesono uscite dai suv die sono salite sul palco allestito dai terroristi tenendosi per mano, sorridendo e facendo il segno della vittoria. Avevano con sé una busta con 'regali e souvenir' data loro dai miliziani.