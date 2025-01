Lanazione.it - La Giornata della Memoria. Shoah italiana, il racconto dei sopravvissuti. L’omaggio degli atenei

Lucca, 25 gennaio 2025 – L’eccellenza dello studio toscano celebra lacon un appuntamento unico in due città: Pisa e Lucca. La Scuola Imt di Lucca, la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore e l’Università di Pisa hanno scelto come mottoloro iniziativa le parole di Primo Levi “È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire”. I quattrohanno deciso di fare proprio questo monito e hanno organizzato per lunedì la proiezione di “. Iraccontano”, film del 1997 sulla, per la regia di Ruggero Gabbai, con il soggetto di Liliana Picciotto e Marcello Mezzetti. La proiezione, aperta al pubblico, è alle 17 nella Cappella GuinigiScuola Imt a Lucca e alle 18 nell’aula magnaScuola Superiore Sant’Anna, a Pisa.