La famiglia Ferragni si allarga È incinta per davvero | dopo tante voci l’annuncio ufficiale

Leggi su Caffeinamagazine.it

è finalmente arrivato. Su Instagram ovviamente: lasi. Sono giorni se non settimane che la notizia è nell’aria. E i pettegolezzi si sono fatti più concreti quando il settimanale Oggi, grazie ai suoi paparazzi, è riuscito ad immortalare Chiaraall’esterno di una clinica. Oggi ha scritto che “non è un mistero però che lei e il suo neo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera facciano sul serio e che vogliano mettere su”.“A dirlo sottovoce sono persone vicinissime alla. Scortata dalle guardie del corpo, Chiara si è trattenuta per oltre un’ora in clinica“. La clinica in questione è la Mangiagalli di Milano, dove è nata la secondogenita dell’influencer e di Fedez, Vittoria, nel 2021. Da parte di Chiaranon ci fu né una smentita né una conferma in quell’occasione.