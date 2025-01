Ilrestodelcarlino.it - "Intervenite su quel ponte, è pericoloso"

I cittadini alzano la voce sulle pessime condizioni in cui giace ilin legno, che collega la frazione di Villa Sant’Antonio al centro commerciale ‘Città delle stelle’: "Adesso basta – dichiarano –, occorre un intervento celere di manutenzione per non creare ulteriore disagio a le persone che tutti i giorni fannopercorso per fare spesa o recarsi semplicemente dall’altra parte della città". "Questa situazione – proseguono i residenti – è stata più volte sottolineata. Il comune di Ascoli, competente per territorio, deve intervenire al più presto su una situazione che è diventata estremamente pericolosa e ripristinare le condizioni di sicurezza. Sulmancano le tavole, chi si prende la responsabilità se dovesse accadere qualcosa? Ci siamo rivolti più volte ai politici, ai giornali e anche al direttore del centro commerciale, per sottolineare l’importanza diin legno, transitato da tantissime persone, ma nonostante le nostre richieste e proteste, siamo rimasti inascoltati".